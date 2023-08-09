Dönence dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1 Ağustos Salı günü yayınlanan Dönence dizisinin 5. bölümde Gece'nin Özgür'den hoşlandığını itiraf etmesinin ardından Özgür'den de aşk itirafı geliyor!



Gece, Özgür'le tartışmasının üzerine Miro'nun gelişiyle öfkesini bastıramaz. Özgür'ün de adı geçince Gece'nin gözü döner ve Miro'ya tokadı yapıştırır. Miro'yu hayatından çıkarmakta kararlı olan Gece, Miro'yu kovar. Gece ise Özgür'e Miro'yla ayrıldıklarını söyler ve Özgür çok şaşırır. Özgür, Miro'nun kendisine zarar vermesini engellemek için Miro'nun açığını bulmaya çalışır. Özgür'den haber alamayan Sera ve Gece, endişelenmeye başlar. Miro'nun Ceren'e çarptığı motosikletini görür. Özgür, motosikletin peşine düşer ve Miro'yu alt etmek için harekete geçer. Miro'nun Ceren'e çarptığını ortaya çıkaran Özgür, Miro'yla yüzleşir.



Gece, Özgür'ün ortadan kaybolmasıyla büyük endişe duyarken bir yandan da Miro'nun baskısı altında kalır. Rüzgar'ı teselli etmeye çalışan Gece, Miro'ya olan öfkesine hakim olamaz ve Miro'yu kendisinden uzaklaştırmak ister. Miro, Gece'yi zorla kulüpten çıkarmaya çalışınca Gece Özgür'den hoşlandığını Miro'nun yüzüne haykırır.



Fikret'in Özgür'ü arayıp balıkları teslim etmesi gerektiğini söyleyince Miro yapılan kaçakçılığı öğrenir. Özgür'ün başı belaya girecektir. Cem'in hastalığının ilerlemesiyle ameliyat olması kaçınılmaz olur. Ancak ailesinin bu durumdan haberi yoktur. Cem'in yakın arkadaşı olan doktoru, ailesiyle bu durumu paylaşması gerektiğini söylese de Cem, bunu kabul etmek istemez.