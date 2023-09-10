Doruk karakteri öldü mü? Onur Seyit Yaran Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından duyurdu

"BURAYA KADARDI"

Yaran paylaşımında; "'Sanırım hayatımda ilk kez Instagram postu açıklamasını dudaklarım titreyerek yazıyorum. Öncelikle 3 yıl boyunca içerisinde bulunduğum projede emeği geçen herkese sevgiler.



Sevgili Set emekçisi abilerim, ablalarım, arkadaşlarım; Yürümelerimden koşmalarıma kadar kahrımı çektiniz, yanımda oldunuz. Bu hikaye bizim için buraya kadardı, ama eminim siz kamera arkasındaki dostlarımla, kariyerim boyunca sıkça karşılaşacağım. Gelecekte karşılaştığımız zaman, ilk günkü gibi, adımın ve imzamın olduğu heryerde, yalnızca hakkın ve adaletin yanında olacağıma söz veriyorum. Sizler için elinden gelenin fazlasını yapacak bir Onur kardeşiniz yanınızda. Daima.'' ifadelerini kullandı.