Doruk karakteri öldü mü? Onur Seyit Yaran Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından duyurdu

Yeni bir sezona başlayan Kardeşlerim dizisinin son bölümüne kaza sahnesi damga vurdu. Onur Seyit Yaran'ın hayat verdiği Doruk karakterinin geçirdiği kaza sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki, Doruk karakteri öldü mü? Onur Seyit Yaran diziye veda mı etti?

Doruk karakteri öldü mü? Onur Seyit Yaran Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından duyurdu

Kardeşlerim dizisi 9 Eylül Cumartesi günü 4. sezonuyla yeniden ekran macerasına başladı. Sezona hızlı bir giriş yapan dizinin 95. bölümünde Onur Seyit Yaran'ın hayat verdiği Doruk karakteri trafik kazası geçirdi. Kaza sahnesi ardından Doruk'un dizideki akıbeti merak konusu olurken Onur Seyit Yaran'dan açıklama geldi. Yaran sosyal medyadan yaptığı açıklamayla vedasını doğruladı.

Doruk karakteri öldü mü? Onur Seyit Yaran Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından duyurdu - 1

"BURAYA KADARDI"

Yaran paylaşımında; "'Sanırım hayatımda ilk kez Instagram postu açıklamasını dudaklarım titreyerek yazıyorum. Öncelikle 3 yıl boyunca içerisinde bulunduğum projede emeği geçen herkese sevgiler.

Sevgili Set emekçisi abilerim, ablalarım, arkadaşlarım; Yürümelerimden koşmalarıma kadar kahrımı çektiniz, yanımda oldunuz. Bu hikaye bizim için buraya kadardı, ama eminim siz kamera arkasındaki dostlarımla, kariyerim boyunca sıkça karşılaşacağım. Gelecekte karşılaştığımız zaman, ilk günkü gibi, adımın ve imzamın olduğu heryerde, yalnızca hakkın ve adaletin yanında olacağıma söz veriyorum. Sizler için elinden gelenin fazlasını yapacak bir Onur kardeşiniz yanınızda. Daima.'' ifadelerini kullandı.  

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