Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci moderatörlüğünde Dünden Sonra Yarından Önce yarın başlıyor

Ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, “Dünden Sonra Yarından Önce”, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen büyük depremin ardından Türkiye'nin, Türk insanının yaşadığı deprem travmasına destek olmak amacıyla, depremin getirdiği psikolojik travmalar nasıl atlatılır, neler yapılabilir konularına odaklanacak.



İnteraktif gerçekleşecek yayında, seyircilerden sorular alınacak. Deprem bölgesindeki ve tüm Türkiye'deki 7'den 77'ye insanımız için, bu dönemi nasıl atlatabileceğimize dair kılavuz bir program olacak Dünden Sonra Yarından Önce, yaralarımıza bir reçete olmayı hedefliyor.



Dünden Sonra Yarından Önce'nin Salı günü ekrana gelecek programına Klinik Psikolog Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Psikiyatrist Dr. Sefa Coşğun konuk oluyor.



Dünden Sonra Yarından Önce, 21 Şubat Salı günü, saat 17.30'da Star'da ekrana gelecek. Ceyda Düvenci ve Gülseren Budayıcıoğlu'ndan hafta içi her gün program: Dünden Sonra Yarından Önce Haberi Görüntüle