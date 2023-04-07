"Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum"un yayın tarihi belli oldu

Ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, ruhsal sorunları çözmek, sorunlara ışık tutmak için ekrana gelmeye hazırlanıyor. Budayıcıoğlu, kurulacak sesli yardım hattı üzerinden kendisine ulaşan izleyici sorularını yanıtlayacak, izleyiciler yaşadıklarını, dertlerini ünlü psikiyatriste anlatıp, durumlarına çare arayacaklar.



"Dertler paylaştıkça azalır, mutluluk paylaştıkça çoğalır" düşüncesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum; ruhsal dünyamıza ışık tutup, hayatın zorluklarıyla mücadele etmemizde destek bir yaşam haritası olacak.



Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum 8 Nisan Cumartesi saat 12.00’de Star’da.

