Düğüm Salonu oyuncuları kimler, nerede çekildi? (Düğüm Salonu konusu ve oyuncu kadrosu)

Düğüm Salonu beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Düğüm Salonu kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Düğüm Salonu oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Düğüm Salonu oyuncuları kimler, nerede çekildi? (Düğüm Salonu konusu ve oyuncu kadrosu)

Düğüm Salonu filminin oyuncu kadrosunda Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Duygu Yetiş, Onur Buldu, Salih Kalyon, Bilge Şen, Nilgün Belgün gibi isimler yer alıyor.

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğüm Salonu filmi İzmir'de çekildi. İzmir'in Buca ilçesinde çekilen Düğüm Salonu filmi 2018 yılında vizyona girmişti. 

DÜĞÜM SALONU KONUSU

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!

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