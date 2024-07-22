Düğün Dernek 2: Sünnet filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı Düğün Dernek 2: Sünnet filminin kadrosunda Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever yer alıyor.
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
2015 yılında vizyona giren komedi türündeki filmin çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi.
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU
İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.
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