Düğün Dernek 2: Sünnet nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Düğün Dernek filminin ikincisi olan Düğün Dernek Sünnet beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi ikincisi olan Düğün Dernek Sünnet'in çekimleri İstanbul'un yanı sıra Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirilmişti.
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU
İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.
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