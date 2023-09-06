Düğün Dernek filmi nerede çekildi? (Düğün Dernek filminin kadrosu ve konusu)

Selçuk Aydemir'in yönettiği, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Düğün Dernek", filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. İmece usulü bir düğün yapmaya kalkışan dört kafadarın sevimli hikayesini anlatan film, yayınlandığı dönemde çok konuşulmuştu. Peki, Düğün Dernek filmi nerede çekildi? İşte Düğün Dernek filminin kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar...

Düğün Dernek filmi nerede çekildi? (Düğün Dernek filminin kadrosu ve konusu)

Dernek, 2013 yılında vizyona girmişti. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir yaptı Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e kadroda Devrim Yakut, Barış Yıldız, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun, Zerrin Sümer, Kemal İnci eşlik ediyor. 

Düğün Dernek filmi nerede çekildi? (Düğün Dernek filminin kadrosu ve konusu) - 1

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damadın babası İsmail için, dört dörtlük bir düğün yapmak şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağır, İsmail'de imkan dardır. Ancak, can yoldaşları ile tüm Sivas düğün için seferber edilecektir.

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