Düğün Dernek filmi nerede çekildi? (Düğün Dernek filminin kadrosu ve konusu)

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damadın babası İsmail için, dört dörtlük bir düğün yapmak şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağır, İsmail'de imkan dardır. Ancak, can yoldaşları ile tüm Sivas düğün için seferber edilecektir.