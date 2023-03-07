Dün akşamın en çok izlenen dizisi Ömer

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle de beğeni toplayan Ömer, ABC1 kategorisinde 5,37 reyting ve 12,50 share ile en çok izlenen dizi oldu.



Sevilen dizinin son bölümünde; Nisa'nın geçirdiği talihsiz kaza, Gamze ve Erdal'ın karşılaşmasına sebep oldu. Bu karşılaşma Ömer'in hoşuna gitmezken Erdal ile yemeğe çıkan Gamze, karşısında Ömer'i buldu.



Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlandığı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar’ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven, Melike Güner, Simay Barlas, Haktan Zavlak ve Tayanç Ayaydın yer alıyor.



Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

Ömer, yeni bölümüyle her pazartesi 20.00’de Star’da. Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ın merak edilenleri Haberi Görüntüle