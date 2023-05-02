Dün akşamın reyting birincisi Ömer

Ömer ve Gamze’nin evliliği seyirciyi ekrana bağladı. Star'da ekrana gelen Ömer dizisi, dün akşam reytinglerde ilk sırada yer aldı.

Dün akşamın reyting birincisi Ömer

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Star’ın sevilen dizisi "Ömer", dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde ilk sıralara yerleşti. 

Gamze ve Ömer’in gizlice evlendiği, fakat mutluluklarını yaşayamadıkları dizinin dün akşam yayınlanan bölümü seyirciyi ekrana bağladı. Ömer, AB’de 5.25 ve ABC1’de 6.35 reyting listesinde  ilk sırada yer alırken, Total’de ise 5.25 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduran Ömer’de; Ömer’i Selahattin Paşalı, Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. 

Dün akşamın reyting birincisi Ömer - 1

Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven, Melike Güner, Simay Barlas, Tayanç Ayaydın ve Haktan Zavlak’ın rol aldığı Ömer’in yönetmen koltuğunda Cem Karcı yer alıyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

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