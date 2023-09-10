Ecem Karavus kimdir? Pis Yedili'nin Alis'i Ecem Karavus'un şiddet itirafı gündem oldu

Ecem Karavus şiddet itirafıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapam Ecem Karavus'ın hayatı merak edilldi.

ECEM KARAVUS KİMDİR?

Ecem Karavus, 9 Nisan 1989 tarihinde İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi. Bir süre Antalya’da yaşayan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı kazanıp yeniden İstanbul’a döndü.



İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Dinle Sevgili dizisi ile yaşamış; Muhteşem Yüzyıl, Pis Yedili, Alın Yazım ve Hayati ve Diğerleri dizilerinin dışında, Vezir Parmağı, Bayram Abi, Alın Yazım ve 9 On gibi sinema filmlerinde rol aldı.



Ecem Karavus 2017 yılında yayınlanan Hayati ve Diğerleri dizisinde Filiz karakterini canlandırdı.