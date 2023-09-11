Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı? Zahide'nin akıbeti belli oldu

SOSYAL MEDYADAN VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Zaman atlamasının gerçekleşeceği dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı. Sosyal medya hesabından rolüne veda eden oyuncu; "Dile kolay 3 yıl, çok yol, fazla emek ve sayısız hikaye… Teşekkürler Gönül Dağı yolun açık olsun. Bu zamana kadar çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ve Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. İyi ki geçtin hayatımdan" ifadelerini kullandı.