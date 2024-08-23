Ekşi Elmalar nerede çekildi? (Ekşi Elmalar oyuncuları ve konusu)

Ekşi Elmalar filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi ilk kez seyredecek olan sinemaseverler, Ekşi Elmalar oyuncuları ve konusunu araştırıyor. Peki, Ekşi Elmalar nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Ekşi Elmalar nerede çekildi? (Ekşi Elmalar oyuncuları ve konusu)

Ekşi Elmalar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Devrim Yakut, Farah Zeynep Abdullah, Fatih Artman ve Şükrü Özyıldız yer alıyor.

EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Hakkari'nin yanı sıra Antalya ve Muğla'nın 3 farklı bölgesinde yapıldı. Muğla'daki çekimler için Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris'e set kuruldu.

EKŞİ ELMALAR KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya’ya dek uzanır.

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