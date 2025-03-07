Elif Melda Yılmaz Kızılcık Şerbeti dizisine "Beril" karakteriyle dahil oldu: Elif Melda Yılmaz kimdir?

Ekran macerasına üçüncü sezonuyla devam eden Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni karakteri Elif Melda Yılmaz canlandıracak ve başarılı tiyatrocu, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) alt komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak.



ELİF MELDA YILMAZ KİMDİR?



Elif Melda Yılmaz, 7 Kasım 1977 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Eskişehir'de tamamladı. İlkokul yıllarından itibaren müzik ve halk dansları ve radyo programcılığı üzerine profesyonel çalışmalar yaptı. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu oyuncuları arasında yer aldı.



2013 yılında Kanlı Nigar oyunundaki performansıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 4. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri jürisi tarafından Yılın Kadın Sanatçısı ve Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görüldü.