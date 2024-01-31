Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler? (Eltilerin Savaşı konusu ve oyuncu kadrosu)

Onur Bilgetay'ın 2020 yılında yönettiği komedi filmi Eltilerin Savaşı filminin başrollerini Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu paylaşıyor. Filmin kadrosunda Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Ayta Sözeri, Kubilay Tunçer yer alıyor.
ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU
Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.
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