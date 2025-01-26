Emir Benderlioğlu Deha'nın Kuduz'u oldu: Emir Benderlioğlu kimdir?

Emir Benderlioğlu 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. Önce Heykel bölümünde okuyan oyuncu, daha sonra Grafik bölümüne geçti ve bu bölümden mezun oldu. TRT'de tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde: Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Panzehir, Dağ II, Börü filmlerinde oynadı. Camgöz hariç bu filmlerde başrolde oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.



Adem'in Trenleri adlı filmde Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterine hayat verdi. 2008 yılında yayımlanan, Medyapım dizisi olan Dedektif Biraderler adlı dizide başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı. 2008-2010 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu, fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. Animasyon, 3D grafik gibi konulardaki yarışmalarda da ödüller kazanmıştır. 2010'un Ocak ayında vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Dumrul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009-2010 yılları arasında ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı. 2 Temmuz 2010 Cuma günü ise kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi.



2010 yılında FOX'ta yayımlanan Keskin Bıçak adlı dizide başrolde oynadı ve Çetin karakterini canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında ise Arka Sokaklar dizisinde Sezgin Onuralp, 2018'de Star TV'de 6 bölümlük mini dizi olarak yayımlanan Börü ve hemen ardından Aralık 2018'de vizyona giren Börü filminde Turan Kara karakterine hayat verdi. 2019-2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Pîrî Reis'e hayat verdi. Son olarak, 2021-2022 yılları arasında BluTV'de yayımlanan Börü 2039 dizisinde yine Turan Kara'yı canlandırdı.



Dedesi 4 sene Ankara Belediye Başkanlığı yapmış olan Mehmet Atıf Benderlioğlu'dur.