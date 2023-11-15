Emirhan Ergen "Nazım" karakteriyle Şahane Hayatım dizisinde

Çarşamba günleri yayınlanan "Şahane Hayatım" dizisinin kadrosuna genç oyuncu Emirhan Ergen dahil oldu. Emirhan Ergen, Ay Yapım tarafından hazırlanan dizide Nazım karakterine hayat verecek.

Emirhan Ergen "Nazım" karakteriyle Şahane Hayatım dizisinde

Birsen Aluntaş'ın haberine göre, Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Genç oyuncu Emirhan Ergen dizide Olay Yeri İnceleme Amiri “Nazım” karakterine hayat verecek. Nazım, Mesut komiser (Onur Tuna) ile birlikte Şebnem (Hilal Altınbilek) tarafından işlenen cinayetin sırrını çözmeye çalışacak.

ŞAHANE HAYATIM KONUSU

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu , hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

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