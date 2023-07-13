Emmy Ödülleri tarihine geçen Succession dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Succession dizisinin konusu ve kadrosu

Jesse Armstrong tarafından yaratılan Succession dizisi 3 Haziran 2018'de HBO’da gösterime girdi. Dizi, küresel bir medya ve eğlence holdingi olan Waystar RoyCo'nun sahipleri olan Roy ailesinin, aile reisi Logan Roy'un (Brian Cox) sağlığının tehlikede olduğu bir ortamda şirketin kontrolü için mücadele etmesini konu alıyor.

Game of Thrones ve Westworld gibi başarılı yapımlara imza atan HBO’nun başarılı dizisi Succession 2023 yılında 4. sezonuyla ekranlara veda etti. Başrollerinde Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck ve Matthew Macfadyen gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü ise büyük bir başarıya imza attı.