Emre Altuğ'dan "Yalı Çapkını" paylaşımı: Gel bakalım Orhan

Star TV'nin çok sevilen dizisi "Yalı Çapkını" için geri sayım başladı. İkinci sezon hazırlıkları devam eden dizinin Orhan'ı Emre Altuğ, senaryo okuduğu anları paylaştı.

Emre Altuğ'dan "Yalı Çapkını" paylaşımı: Gel bakalım Orhan

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı "" dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

İkinci sezon hazırlıkları tam gaz devam eden "Yalı Çapkını" dizisine son olarak Halis Ağa'nın kızı "Nükhet" karakteriyle Binnur Kaya dahil olmuştu.

"ESKİ DOSTUM ORHAN"

Çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenen "Yalı Çapkını"nda "Orhan Korhan" karakterine hayat veren Emre Altuğ, senaryo okuduğu anları takipçileriyle paylaştı.

Emre Altuğ'dan "Yalı Çapkını" paylaşımı: Gel bakalım Orhan - 1

Ünlü oyuncu, 37. bölüm senaryosunun fotoğrafına "Gel bakalım eski dostum Orhan" notunu düştü.

Emre Altuğ'dan "Yalı Çapkını" paylaşımı: Gel bakalım Orhan - 2

YENİ SEZON ÖNCESİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.

Emre Altuğ'dan "Yalı Çapkını" paylaşımı: Gel bakalım Orhan - 3

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'na Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını sezon finalinde yaşananlar...

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