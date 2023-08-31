Erol Babaoğlu, "Ömer" dizisinde

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Ömer’in yeni sezonu için geri sayım başladı.
Oyuncu kadrosuna son olarak Burcu Cavrar, Esra Akkaya, Damla Makar, veÖzgür Foster'ın dahil olduğu "Ömer"e başarılı oyuncu Erol Babaoğlu katıldı.
"KAMİL YÜCEL" KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK
Babaoğlu dizide, Esra Akkaya'nın canlandıracağı "Hülya"nın halıcılar kralı eşi "Kamil Yücel" karakterine hayat verecek.
Mahalleye kızı Nilüfer’le (Damla Makar) yıllar sonra dönen Vicdan’ın da (Burcu Cavrar) Kamil’le bağlantısı çıkacak.
ÖMER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
12 Haziran akşamı yayınlanan 21. bölümüyle sezon finali yapan "Ömer" dizisine Haluk'un Gamze'den vazgeçmemesi ve Ömer ile Gamze'nin ayrı düşmesi damga vurdu. İşte Ömer sezon finalinde yaşananlar...
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