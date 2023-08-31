Erol Babaoğlu, "Ömer" dizisinde

Star TV'nin pazartesi günleri yayınlanan dizisi Ömer'in ikinci sezon hazırlıkları sürüyor. Oyuncu kadrosuna yeni isimlerin dahil olduğu diziye son olarak Erol Babaoğlu katıldı.

Erol Babaoğlu, "Ömer" dizisinde

Başrollerini Selahattin Paşalı, ve Barış Falay'ın paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Ömer’in yeni sezonu için geri sayım başladı.

Oyuncu kadrosuna son olarak Burcu Cavrar, Esra Akkaya, Damla Makar, veÖzgür Foster'ın dahil olduğu "Ömer"e başarılı oyuncu Erol Babaoğlu katıldı.

Erol Babaoğlu, "Ömer" dizisinde - 1

"KAMİL YÜCEL" KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Babaoğlu dizide, Esra Akkaya'nın canlandıracağı "Hülya"nın halıcılar kralı eşi "Kamil Yücel" karakterine hayat verecek.

Mahalleye kızı Nilüfer’le (Damla Makar) yıllar sonra dönen Vicdan’ın da (Burcu Cavrar) Kamil’le bağlantısı çıkacak.

Erol Babaoğlu, "Ömer" dizisinde - 2

ÖMER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

12 Haziran akşamı yayınlanan 21. bölümüyle sezon finali yapan "Ömer" dizisine Haluk'un Gamze'den vazgeçmemesi ve Ömer ile Gamze'nin ayrı düşmesi damga vurdu. İşte Ömer sezon finalinde yaşananlar...

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