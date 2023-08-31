Erol Babaoğlu, "Ömer" dizisinde

ÖMER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



12 Haziran akşamı yayınlanan 21. bölümüyle sezon finali yapan "Ömer" dizisine Haluk'un Gamze'den vazgeçmemesi ve Ömer ile Gamze'nin ayrı düşmesi damga vurdu. İşte Ömer sezon finalinde yaşananlar...