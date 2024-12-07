Erşan Yılmaz MasterChef'in konuğu oldu! (Şef Erşan Yılmaz kimdir?)

Karadenizli Şef Erşan Yılmaz, Trabzon’da dünyaya geldi. Mesleğe 15 yaşında liseye giderken başladı. 1996 yılında Trabzon Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Yılmaz, o dönemde kazandığı ilk yevmiye olan 1 liranın mesleğe olan tutkusunun başlangıcı olduğunu söyledi. Lise bittiğinde 16 yıl boyunca el arabasıyla seyyar satıcılık ve pazarcılık yaparak çalıştı. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde ünlü bir balık restoranının sahibidir.