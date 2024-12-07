Erşan Yılmaz MasterChef'in konuğu oldu! (Şef Erşan Yılmaz kimdir?)
MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık tarihli bölümüne Şef Erşan Yılmaz konuk oldu. Meslekte 28 yılını geride bırakan Erşan Yılmaz kendi hikayesini anlattı. Peki, MasterChef'in konuğu Erşan Yılmaz kimdir?
Karadenizli Şef Erşan Yılmaz, Trabzon’da dünyaya geldi. Mesleğe 15 yaşında liseye giderken başladı. 1996 yılında Trabzon Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Yılmaz, o dönemde kazandığı ilk yevmiye olan 1 liranın mesleğe olan tutkusunun başlangıcı olduğunu söyledi. Lise bittiğinde 16 yıl boyunca el arabasıyla seyyar satıcılık ve pazarcılık yaparak çalıştı. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde ünlü bir balık restoranının sahibidir.
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