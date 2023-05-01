Ertan Saban kimdir, hangi dizilerde oynadı?

1978 Üsküp doğumlu Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra, Makedonya Türk Tiyatrosu'nda sahne aldı. 2003 yılında Türkiye’ye geldikten sonra “Elveda Rumeli”, “Sakarya Fırat”, “Kurtlar Vadisi Pusu” gibi yapımlardaki oyunculuğu ile konuşuldu. Sinemada “Gölgesizler”, “Başka Semtin Çocukları”, “Limonata” gibi birçok ulusal ve uluslararası projede yer aldı. 2022 yılında yayınlanacak “Yakamoz” ve yine dijital bir platformda yayınlanacak “Akif” ile buluşacak. Saban son olarak FOX TV’de yayınlanan “Son Nefesime Kadar” dizisiyle izleyici ile buluştu. Oyuncu Ebru Özkan Saban ile evli ve bir kız çocukları var.