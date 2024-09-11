Eşini bulmak için Müge Anlı'ya katılan Abdülhalim Eliş'in sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla birlikte olduğu ortaya çıktı

7 ay önce Seher ile tanıştığını ve onun da kendisine yardım ettiğini söyledi. "Ben izin günlerimde kadınlarla buluşup para alıyordum, eşim de buna razıydı" diye açıklamalarda bulunan Abdulhalim, kadınlardan gelen yardımlarla faturalarının ödendiğini, hatta yiyecek yardımı bile aldığını dile getirdi. Ancak maddi destek kesildiğinde evde huzurun bozulduğunu ve eşinin kendisini terk ettiğini ifade etti.

Abdülhalim Eliş, 26 yıllık eşi Leyla Eliş'in kaybolmasının ardından Müge Anlı 'nın programına katıldı ve eşini bulmak için yardım istedi. Anlı ve stüdyodakiler Eliş'in söyledikleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla para karşılığı bir beraberlik yaşayan Eliş'in o kadınlardan biriyle programa katılması tepkilere neden oldu. Eliş ile stüdyoya beraber gelen Seher'in ise dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı.

Eşi Leyla'nın, sosyal medya ve kadınlarla olan ilişkileri nedeniyle evden ayrıldığını belirten Abdülhalim, eşinin nerede olduğunu bilmediğini dile getirdi.