Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, oyuncuları kimler?

2018 yılında vizyona giren Eski Köye Yeni Adet filminin başrollerini Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya ve Osman Akça paylaşıyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Çekimlerinin büyük bir bölümünü Çanakkale Assos‘ta gerçekleştirilen Eski Köye Yeni Adet filmi İstanbul’da tamamlandı.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU



1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır...

