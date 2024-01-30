Eski Survivor yarışmacısı Melih Özkaya kimdir?

Survivor yarışmacısı, sporcu, dizi film oyuncusu Melih Özkaya 1988 İstanbul doğumlu. 190 cm boyundadır. Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde profesyonel voleybol oynamıştır.



Survivor 2018’den tanıdığımız Melih Özkaya, uzun yıllar profesyonel voleybol oynamıştır. 2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak sektöre giren Melih Özkaya ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisi ile yaşamıştı. Daha sonra Mahrem, Secret, Yazgı birçok dizde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.