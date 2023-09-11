Esra Akkaya kimdir? Ömer'in Hülya'sını canlandıracak

Mahallenin Muhtarları dizisindeki "Şirin" rolüyle tanınan Esra Akkaya, 1983 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'yla sanat hayatına atıldı. 1988'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan sanatçı, öğrenimi sırasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Büyük Miras" adlı oyunda rol aldı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun "Bedava mı Sandın" ve "Prometheus" adlı oyunlarında çalıştı. Antalya Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde de çalışan Akkaya, tiyatro dışında çeşitli TV dizileri ve filmlerde rol aldı.



1994 yılında yazmış olduğu "Bu Masal Bizim" adlı çocuk oyunu Akdeniz Kültürleri Vakfınca sahnelendi. 2010 yılında kardeşleri Kaya Akkaya ve Sarp Akkaya ile beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurdular.



1999-2000 yılları arasında oyuncu Yetkin Dikinciler'le bir evlilik yapmıştır. 2008 yılında iş insanı Harun Uygural ile nikâh masasına oturdu, ancak çift 2016 yılında boşandı. Akkaya'nın Can Alex isminde bir oğlu var.