Esra Erol'a konu olan Veysel Yorulmaz öldü mü? İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkmıştı

Geçen yıl, eşinin kendisini aldattığını söyleyerek programa başvuran Betül, bu kez esrarengiz bir ölüm haberiyle programa konu oldu. Erol yayında, "Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi.” diyerek yeni gelişmeyi duyurdu.
Yorulmaz eski eşi, Veysel Yorulmaz'ın "şüpheli bir şekilde" vefat ettiği haberini verdi. Veysel'in ölüm sebebi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Betül, eski eşinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. Yayında, 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu" dedi.
"SENİN BEDDUAN TUTTU"
Betül, geçtiğimiz sene gerçekleşen yayında, "Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar" diy
ÇOCUKARDAN BİRİNİN BABASI VEYSEL ÇIKMIŞTI
Betül geçen yıl katıldığı bölümlerde eşinin Veysel Yorulmaz olduğunu ve eşinin Özge isimli bir kadın ile ikiz çocuk sahibi olduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan DNA testi beklenmedik bir sonuç ortaya çıkmıştı. İkiz bebeklerden yalnızca birinin babası Veysel çıkmıştı.
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