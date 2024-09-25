Esra Erol'a konu olan Veysel Yorulmaz öldü mü? İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkmıştı

Geçen yıl, eşinin kendisini aldattığını söyleyerek programa başvuran Betül, bu kez esrarengiz bir ölüm haberiyle programa konu oldu. Erol yayında, "Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi.” diyerek yeni gelişmeyi duyurdu.

Yorulmaz eski eşi, Veysel Yorulmaz'ın "şüpheli bir şekilde" vefat ettiği haberini verdi. Veysel'in ölüm sebebi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Betül, eski eşinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. Yayında, 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu" dedi.

