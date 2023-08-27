Esra Erol'un ekranlara dönüş tarihi belli oldu: Esra Erol’da programı yeni sezonu ne zaman başlayacak?

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Yeni sezon tarihini sosyal medya hesabından duyuran Esra Erol; "Hayatımın 20 yıldan fazlası bu kameranın önünde geçti. Emeği çok bende. Her şeyi öğretti. Benim camdan sizi, sizin de camdan beni ve benim yüreğimi gördüğünüzü hep hissettim. Şimdi tekrar, 28 Ağustos'ta kavuşuyoruz. Hayat kavuşmalar değil mi?" ifadelerini kullandı.