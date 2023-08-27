Esra Erol'un ekranlara dönüş tarihi belli oldu: Esra Erol’da programı yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Gündüz kuşağı programı Esra Erol'da haziran ayında sezon finali yapmıştı. 23 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi açıklandı. Peki,  Esra Erol’da programı yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Esra Erol'un ekranlara dönüş tarihi belli oldu: Esra Erol’da programı yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Esra Erol'un yeni sezonu için tarih belli oldu. Hafta içi her gün saat 16.00'da izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren ekranda olacak.

Esra Erol'un ekranlara dönüş tarihi belli oldu: Esra Erol’da programı yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 1

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Yeni sezon tarihini sosyal medya hesabından duyuran Esra Erol; "Hayatımın 20 yıldan fazlası bu kameranın önünde geçti. Emeği çok bende. Her şeyi öğretti. Benim camdan sizi, sizin de camdan beni ve benim yüreğimi gördüğünüzü hep hissettim. Şimdi tekrar, 28 Ağustos'ta kavuşuyoruz. Hayat kavuşmalar değil mi?" ifadelerini kullandı. 

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