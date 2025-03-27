Eşref Rüya dizisine Hanımağa geliyor: Aslı Saçar kimdir?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’i buluşturan Eşref Rüya dizisinde yeni biri aile katılıyor. Ailenin kızı Nimet’i Neslihan Arslan’ın, babası Nusret Ağa’yı Hüseyin Soysalan’ın canlandıracağı öğrenilmişti. Ailenin hanımağasına ise Aslı Saçar hayat verecek.

ASLI SAÇAR KİMDİR?



Tiyatro, reklam, sinema ve dizi film oyuncusu, iş insanı Aslı Saçar, 31 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. Tam adı Aslı Altıkulaç Saçar’dır. Oyunculuk hayatına TRT’de çocuk oyuncu olarak başlayıp birçok özel tiyatroda rol alıp oyunculuğunu geliştirmiştir. Profesyonel iş hayatında uluslararası birçok bankada üst düzey yöneticilik yapmış ve aynı dönemlerde özel tiyatrolarda oyunculuk hayatına devam etmiştir.



Birçok ünlü oyuncu eğitmeninden dersler alan Aslı Saçar, Kalp Atışı, Dalgalar ve İzler, Yeşil Vadinin Kızı, Prestij Meselesi gibi çeşitli film ve dizilerde, ayrıca reklam filmlerinde yer aldı.

