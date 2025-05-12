Eşref Rüya dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

Başrollerde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i buluşturan Eşref Rüya dizisi sezon finali için gün sayıyor. Aksiyon dolu hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin sezon final tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uluç Bayraktar’ın yönettiği, Ethem Özışık ve ekibinin yazdığı Tims&B imzalı dizi okulların kapanacağı 20 Haziran haftası sezon finali yapacak ve 18 Haziran’da ekrana gelecek 13. bölümüyle 1. sezonunu kapatacak.

EŞREF RÜYA KONUSU



Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.



Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.