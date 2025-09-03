Eşref Rüya'da veda: Dizinin Afra’sı Ebrar Karabakan ekibe veda edecek
Eşref Rüya dizisi yeni sezon öncesi veda haberiyle gündem oldu. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Afra’sı Ebrar Karabakan kulislerden sızan bilgiye göre ekibe veda edecek. Bu ayrılığın projenin ilk bölümlerinde yaşanacağı da gelen haberler arasında.
EBRAR KARABAKAN KİMDİR?
Ebrar Karabakan, 2006 İstanbul doğumlu. Karabakan, sosyal medya fenomeni ve oyuncudur. Karadut adlı yapımda Begüm karakterine hayat veren genç oyuncu, en son Eşref Rüya dizisinde "Afra" karakterine hayat vermeye başlamıştı.
YENİ KARAKTERLER HİKÂYEYE DAHİL OLUYOR
Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya’nın hikayesi yeni karakterlerin de katılmasıyla daha da sürükleyici hale gelecek.
