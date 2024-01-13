Eyvah Babam (About My Father) filmi oyuncu kadrosunda kimler var? (Eyvah Babam oyuncuları ve kadrosu)

Eyvah Babam filmi Star Tv'nin 13 Ocak 2024 tarihli yayın akışında yer alıyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinema severler, Eyvah Babam filminin kadrosu ve konusunu araştırıyor.

EYVAH BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI

Robert De Niro, Sebastian Maniscalco ve Leslie Bibb'in başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda Kim Cattrall, David Rasche, Anders Holm ve Brett Dier yer alıyor.

EYVAH BABAM FİLMİNİN KONUSU



Sebastian, yakın zamanda Amerikalı nişanlısı Ellie ile evlenecek olan genç bir adamdır. Ellie’nin de isteği üzerine Sebastian, eski kafalı İtalyan babası Savo’yu nişanlısı ve ailesiyle hafta sonunu birlikte geçirmeye ikna eder. Nişanlıyla tanıştımak üzere babasıyla yolculuğa çıkan Sebastian, yolculuk sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşır.

