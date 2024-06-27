Eyvah Babam (About My Father) filmi oyuncuları kimler? Eyvah Babam oyuncu kadrosu ve konusu

Komedi türünde çekilen Eyvah Babam filmi 2 Haziran 2023 yılında vizyona girmişti. Yönetmen koltuğunda Laura Terruso'nun oturduğu filmin orijinal ismi About My Father olarak da biliniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sebastian Maniscalco, Leslie Bibb, Kim Cattrall, Robert De Niro ve David Rasche yer alıyor.

EYVAH BABAM FİLMİ KONUSU

Eyvah Babam, babasını nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Sebastian, yakın zamanda Amerikalı nişanlısı Ellie ile evlenecek olan genç bir adamdır. Ellie’nin de isteği üzerine Sebastian, eski kafalı İtalyan babası Savo’yu nişanlısı ve ailesiyle hafta sonunu birlikte geçirmeye ikna eder. Nişanlıyla tanıştımak üzere babasıyla yolculuğa çıkan Sebastian, yolculuk sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşır.

