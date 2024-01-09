Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

EYVAH EYVAH 2 KONUSU



Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: Sevdiği kıza, Müjgan'ına kavuşmak... Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yanına alıp, memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Memlekette torunlarının yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin de dahil olduğu yeni macerada kahramanlarımızı, bol bol kahkaha ve birçok sürpriz de bekliyor.



EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Eyvah Eyvah 2 filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli köyünde çekildi.