Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

2010 yapımı Türk komedi filmi Eyvah Eyvah 2, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerinde pek çok başarılı ismin yer aldığı Eyvah Eyvah 2 büyük bir başarı yakalamıştı. Peki, Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Ata Demirer'in kaleminden çıkan Eyvah Eyvah serisinin ikinci filmi 9 Ocak 2024 tarihinde bir kez daha televiyon izleyicileriyle buluşacak. Neşeli Yapım, Trakyalı klarnetçi Hüseyin'in sevdiği kızın peşinden giderken yaşadıklarını anlatıyor. 

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak ve Salih Kalyon'un başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda; Alican Yücesoy, Tanju Tuncel, Ayşe Nil Şamlıoğlu Meray Ülgen, Selçuk Uluergüven, Tarık Ünlüoğlu, Şener Kökkaya, Bican Günalan, Teoman Kumbaracıbaşı ve Murat Serezli yer alıyor.

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

EYVAH EYVAH 2 KONUSU

Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: Sevdiği kıza, Müjgan'ına kavuşmak... Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yanına alıp, memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Memlekette torunlarının yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin de dahil olduğu yeni macerada kahramanlarımızı, bol bol kahkaha ve birçok sürpriz de bekliyor.

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli köyünde çekildi.

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