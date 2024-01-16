Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, oyuncuları kimler?

EYVAH EYVAH 3 KONUSU



Büyük aşkı Müjgan'la evlenen klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı bir hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikayeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır. Bunu kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.