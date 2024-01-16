Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Eyvah Eyvah 3 filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Serinin üçüncü halkasında büyük aşkı Müjgan'la evlenen klarnetçi Hüseyin Badem'in hayat mücadelesi ekrana taşınıyor. Peki, Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Eyvah Eyvah 3 filminin yayın akışlarında yer alması ardından filmin kadrosu ve konusuna ilişkin araştırmalar başladı. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Kadroda üçlüye; Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler eşlik ediyor.

EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi.

Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 1

EYVAH EYVAH 3 KONUSU

Büyük aşkı Müjgan'la evlenen klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı bir hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikayeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır. Bunu kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.

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