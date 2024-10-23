Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı, neden yok?

Geçtiğimiz sezon Aslı Hünel'in sunmuş olduğu Gelin Evi'ni bu sezon Ezgi Sertel sunmaya başlamıştı. Ancak Ezgi Sertel Gelin Evin'de bu hafta yer almadı. Gelin Evi programı bu hafta sunucusuz yayınlanıyor.



EZGİ SERTEL BU HAFTA NEDEN YOK?



Gelin Evi Ezgi Sertel bu hafta ekranda yer almadı. Henüz sunucudan ve yapım ekibinden bir açıklama gelmedi. Ezgi Sertel’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları silmesi ise Gelin Evi programından ayrıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayımlanmaya başlayan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır.

7 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.



Ezgi Sertel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının "Yıldız Yağmuru" dönemindeki konuk sunuculardan biriydi. 22 Kasım 2021 ile 26 Kasım 2021 tarihleri arasında programı Ezgi Sertel sunmuştur. 12 Ağustos 2024 tarihinden beri Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.



Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.