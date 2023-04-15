Farah Zeynep Abdullah'tan "Bihter" pozu

"Aşk-ı Memnu" dizisi, "Bihter" adıyla beyazperdeye taşınıyor. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı film, geçtiğimiz haftalarda sete çıktı.





Senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay oturduğu "Bihter" filminde başrol oynayan ve "Bihter Ziyagil'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah, setten ilk kareyi paylaştı.

"İŞTE YİNE BAŞLIYORUZ"



Kameraya yansıyan görüntüsünü yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına "İşte yine başlıyoruz. Bihter..." notunu düştü.



Abdullah'ın filmdeki partneri Boran Kuzum ise meslektaşına kalp emojisiyle yorum yaptı. "Bihter" filminin setinden ilk kare Haberi Görüntüle