Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 2023 yılında çekildi. Biyografi ve tarih içerikli Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ adlı yapımda başrolleri Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış paylaşıyor.
FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ KONUSU
Filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.