Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ KONUSU



Filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.





