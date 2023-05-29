Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde ilk kez TV'de yayınlanacak olan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin konusu ve oyuncular merak ediliyor.

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 2023 yılında çekildi. Biyografi ve tarih içerikli Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ adlı yapımda başrolleri Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış paylaşıyor.

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları kimler, konusu ne? - 1

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ KONUSU

Filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.


TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...