Fava neyden, nasıl yapılır? Fava tarifi

Bakla ezmesi bir diğer adıyla fava (Favetta) bakla tanelerinin kabuğu soyulduktan sonra yapılan zeytinyağlı yemektir. Eski İstanbul Rumları kuru bakliyattan yapılan bütün ezmelere fava denirdi.
FAVA MALZEEMELERİ
2 bardak kuru bakla
3 bardak su
3 diş sarımsak (dövülmüş)
2 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
1/2 bardak zeytinyağı
1/2 bardak limon suyu
Garnitür olarak zeytin ve maydanoz
(Yağ yerine 1/2 bardak tahin de kullanılabilir.)
FAVA YAPILIŞI
Kuru baklayı geceden suda ıslatın ve sonra 3 bardak suda çok eritmeden haşlayın. Baklayı ve diğer malzemelerin tümünü blendere koyun (veya elde iyice karıştırın) ve iki derin servis tabağına alın. Katılaştığında kare kare kesip zeytin ve maydanoz garnitürlü servis yapın. (Tahin zeytinyağı yerine kullanıldığında, nohuttan yapılan 'humus'un bir versiyonu olur, o zaman garnitür olarak kırmızı toz biber de gerekir.)
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