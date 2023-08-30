Fava neyden, nasıl yapılır? Fava tarifi

FAVA MALZEEMELERİ



2 bardak kuru bakla

3 bardak su

3 diş sarımsak (dövülmüş)

2 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

1/2 bardak zeytinyağı

1/2 bardak limon suyu

Garnitür olarak zeytin ve maydanoz

(Yağ yerine 1/2 bardak tahin de kullanılabilir.)



FAVA YAPILIŞI



Kuru baklayı geceden suda ıslatın ve sonra 3 bardak suda çok eritmeden haşlayın. Baklayı ve diğer malzemelerin tümünü blendere koyun (veya elde iyice karıştırın) ve iki derin servis tabağına alın. Katılaştığında kare kare kesip zeytin ve maydanoz garnitürlü servis yapın. (Tahin zeytinyağı yerine kullanıldığında, nohuttan yapılan 'humus'un bir versiyonu olur, o zaman garnitür olarak kırmızı toz biber de gerekir.)