Fırat Çelik "Kızılcık Şerbeti" dizisinin kadrosuna dahil oldu: İşte canlandıracağı karakter

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kızılcık Şerbeti” dizisine Şebnem Bozoklu, Batuhan Yüzgüleç’ten sonra yeni bir oyuncu daha katıldı. Geçen sezonun en çok izlenen 3 dizisinden ikisine imza atan Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna Fırat Çelik geliyor. Ketche’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Fırat Çelik “Cemal” rolüne hayat verecek.



FIRAT ÇELİK'İN CANLANDIRACAĞI KARAKTER



Hikâyeyle ilgili sızan ilk bilgilere göre Cemal, geçen sezon çok etkili bir finalle biten ve büyük aşkı “Ömer”in (Barış Kılıç) eski damadının yeni eşi Görkem’le beraberlik yaşadığını öğrenince dünyası başına yıkılan Kıvılcım için gelecek. Yine ilk bilgilere göre Cemal bir yayınevi sahibi olacak. Ağustos ayının son haftası sete çıkması planlanan diziye başka yeni karakterler de katılacak.