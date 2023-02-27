Fırat Çelik, Yalı Çapkını'na veda ediyor

YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM FRAGMANI



Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanında; Seyran ve Ferit'in arasının düzelmeye başladığı yeni bölümde, Ferit'in Seyran'a sürpriz hazırlığı yapması ve Seyran'ın onun peşinde olması dikkat çekti.