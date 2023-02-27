Fırat Çelik, Yalı Çapkını'na veda ediyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle izleyicileri ekrana kitlemeye devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer’in kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil olan Fırat Çelik, Seyran ve Ferit arasında tansiyonu arttırmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Defne'nin arkadaşı 'Efe' rolüyle dizide yer alan Fırat Çelik, Yalı Çapkını'na veda edecek.
YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM FRAGMANI
Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanında; Seyran ve Ferit'in arasının düzelmeye başladığı yeni bölümde, Ferit'in Seyran'a sürpriz hazırlığı yapması ve Seyran'ın onun peşinde olması dikkat çekti.