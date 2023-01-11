Furkan'ın ardından Yeliz de diskalifiye iddialarıyla gündemde: Kısmetse Olur'dan elendiler mi?

Beş yıllık aranın ardından yeniden ekranlara dönen Kısmetse Olur yepyeni formatıyla izleyicilerle buluşuyor. YouTube üzerinden haftanın altı günü yayınlanan yarışma, gerek formatı gerekse yarışmacılarıyla gündemde.

NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Kısmetse Olur'un yayınlanan son bölümünde damatlarda evinde yer almayan Furkan Ağca merak konusu oldu. Yarışmacının diskalifiye edildiği program sunucusu Öykü Serter tarafından doğrulandı. Serter diskalifiye haberini; "Çok önem arz eden bazı bilgilerini bizlerden gizlediğini yeni öğreniyoruz. Bu bir diskalifiye sebebidir. Onunla vedalaşıyoruz. sözleriyle duyurdu.





FURKAN HAKKINDAKİ İDDİALAR



Furkan Can Ağca'nın geçmişte kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve müstehcen fotoğrafları ile şantaj yaptığı, ikilinin bu nedenle davalık olduğu söylentileri gündemdeydi.



Bu haberin ardından program yetkilerinin Furkan'ı diskalifiye etme kararı aldıkları iddia edildi.

YELİZ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?



Programdaki eski eş adayı Erol ile yaşadığı tartışmalarla adından söz ettiren Yeliz Açıkel, hakaretler yüzünden hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Yeliz'in programda Aybüke'ye saldırdığı iddiası ardından diskalifiye söylentileri de yayıldı. Yeliz hakkındaki iddiaların gerçek olup olmadığı ilerleyen bölümlerde belli olacak.