Füsun Ercan kimdir? MasterChef All Star konuğu Füsun Ercan hakkında bilgiler

MasterChef All Star konuğu Füsun Ercan'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Uzun yıllardır Kanada'da yaşamını sürdüren Ercan, MasterChef All Star 153. bölümde yarışmacılarla bir araya gelecek. Peki, MasterChef All Star konuğu Füsun Ercan kimdir?

Füsun Ercan kimdir? MasterChef All Star konuğu Füsun Ercan hakkında bilgiler

Türk/Akdeniz mutfağı üzerine uzmanlaşmış olan Fisun Ercan, İzmir Seferihisar'da dünyaya geldi. Üniversiteden sonra Türkiye'yi gezerek ülkenin saymakla bitmeyen yöresel lezzetlerini keşfetti. Ercan 1998'de Montreal'e geldiğinde önce bilgisayar programcısı olarak çalıştı. Ercan 32 yaşında LaSalle College'ın aşçılık programına kaydoldu, aşçılığını bir üst seviyeye taşıdı ve yeni bir kariyere adım attı.

Birçok yemek kitabı bulunan Füsun Ercan, 20 yıldır Kanada'da yaşamını sürdürüyor.

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