Füsun Ercan kimdir? MasterChef All Star konuğu Füsun Ercan hakkında bilgiler

Türk/Akdeniz mutfağı üzerine uzmanlaşmış olan Fisun Ercan, İzmir Seferihisar'da dünyaya geldi. Üniversiteden sonra Türkiye'yi gezerek ülkenin saymakla bitmeyen yöresel lezzetlerini keşfetti. Ercan 1998'de Montreal'e geldiğinde önce bilgisayar programcısı olarak çalıştı. Ercan 32 yaşında LaSalle College'ın aşçılık programına kaydoldu, aşçılığını bir üst seviyeye taşıdı ve yeni bir kariyere adım attı.

Birçok yemek kitabı bulunan Füsun Ercan, 20 yıldır Kanada'da yaşamını sürdürüyor.