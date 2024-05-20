Futbol Kulübü Yöneticisi Necmi Taşkın bulundu mu? (Necmi Taşkın olayının ayrıntıları)

Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde yaşayan Necmi Taşkın (65), Ramazan’ın ikinci günü iftarın ardından, eşine "kahvehaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Daha sonrasında kendisine bir daha ulaşamayan eşi Resmiye Taşkın ve yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

"İKİ ARAÇTAN BİRİNE BİNDİKTEN SONRA KAYBOLDU"

İddiaya göre 12 Mart'ta kayıplara karışan Necmi Taşkın'ın kaybolduğuna dair beraber yaşadığı eski eşinin çelişkili anlatımları vardı. Çelişki iddiaların yanı sıra bir diğer iddia o ki, beraber yaşadığı eski eşi ve oğlu Necmi Taşkın'ın aranmasına engel olmaya çalışmışlardı. Taşkın'ın selektör yapan 2 araçtan birine bindikten sonra bir daha görülmediği iddialar arasında.