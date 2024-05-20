Gaddar dizisi ne zaman final yapacak?

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan Gaddar dizisi final için gün sayıyor. Cuma akşamları yayımlanan Gaddar dizisi kısa bir süre sonra ekran macerasını noktalayacak.

Gaddar dizisi ne zaman final yapacak?

Birsen Altuntaş, Gaddar dizisinin final yapacağını duyurdu. Çukur ve Üç Kuruş‘un yönetmeni Sinan Öztürk’ün çektiği, Hürer Ebeoğlu’nun ise yazdığı dizinin cuma 17 Mayıs’ta 17. bölümü seyirciyle buluşmuştu. Reytingleri yükselmeyen için planlanan final kararının uygulanacağı öğrenildi.

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, İbrahim Çelikkol’un da konuk oyuncu olarak renk kattığı dizi 7 Haziran akşamı ekrana veda edecek.

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