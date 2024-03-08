Gaddar dizisinin Leyla'sı Buse Meral kimdir, kaç yaşında?

Genç yaşta yıldızı parlayan oyunculardan biri olan Buse Meral, 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlayan genç oyuncu, 19 yaşında oyunculuğa adım attı.



Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan genç oyuncu, eğitim hayatını sürdürüyor.

Vermem Seni Ellere adlı Karadeniz dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Meral, Destan dizisinde Sırma karakterini canlandırmıştı. Sırma karakteriyle ilgi odağı olan genç oyuncu, birçok dizide yer aldı. Genç oyuncu, Ege'nin Hamsisi dizisindeki rolüyle parlamıştı.