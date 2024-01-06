Gaddar dizisinin yayın tarihi belli oldu: Gaddar ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni dizi Gaddar'ın yayın tarihi belli oldu.  Ay Yapım imzalı dizi kısa bir süre sonra ekranlara "merhaba" diyecek. Peki, addar ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gaddar dizisinin yayın tarihi belli oldu: Gaddar ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan’lı “Gaddar”  hem sömestr hem de Ulusoy’un 18 Ocak’ta yayına çıkacak dizisi “Kübra”yla çakışmaması için 2 ya da 9 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.

Gaddar dizisinin yayın tarihi belli oldu: Gaddar ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

GADDAR OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı dizide Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’a Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimler eşlik ediyor.

GADDAR DİZİSİNİN KONUSU

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray’ın ‘Gaddar’ şarkısı eşlik ediyor.

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