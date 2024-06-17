Gamonya: Hayaller Ülkesi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Tuğçe Soysop’un yönettiği BKM yapımı Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin başrollerini Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar üstleniyor. Üçlüye kadroda Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik ve Alperen Efe Esmer eşlik ediyor.

GAMONYA HAYALLER ÜLKESİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Gamonya: Hayallar Ülkesi filmi, Kocaeli Kartepe’deki Doğal Yaşam Parkı Ormanya’daki doğal ortamda ve özel set olarak hazırlanan Orman Köy’de çekildi.



GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ OYUNCULARI KİMLER?



Umut, dedesi Ahmet ile yaşayan, hayal kurmayı unutmuş bir çocuktur. Bir gün yaşadığı bir talihsizlik onu hiç bilmediği fantastik ve rengarenk bir dünyanın insanlarıyla tanıştırır. Bu sihirli dünyanın adı Gamonya’dır ve buranın insanları, dünyanın umutsuz çocuklarına hayal üretmektedir. Kötü Hortka’nın saldırısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gamonya’nın bir umuda ihtiyacı vardır. Acaba Umut bu sihirli ve eğlenceli macerada Gamonyanlarla birlikte yeniden hayal kurmayı öğrenip, gerçek bir Gamonyan olabilecek midir?