Gece Gündüz 3 Temmuz 2025
Müzik, sinema, tiyatro, sergi, moda, kitap, tasarım, gösteri… Gece ve gündüz şehirde yaşanan her şey Ömer Vatanartıran’ın sunduğu Gece Gündüz’de… Gece Gündüz Türkiye’nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde kültür sanata dair yaşanan ve yaşanacak her konuyu gündeme alıyor. İşte Gece Gündüz'ün 3 Temmuz 2025'te yayınlanan bölümü...
Gece Gündüz 3 Temmuz 2025 bölümünü izleyin:
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