George R.R. Martin'den 3 yeni "Game of Thrones" animasyon projesi

Dünyanın her yerinde geniş yankı uyandıran Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin, seriyi temel alan üç yeni animasyon üzerine çalıştığını paylaştı.
Ünlü yazar dizinin yayınlandığı HBO kanalı ile birlikte "A Song of Ice & Fire" dünyasında geçen animasyon projeleri olduğunu duyurdu.
Yazar, "Henüz hiçbirine yeşil ışık yakılmadı ancak birkaçıyla bir sonraki adımı atmaya yaklaştığımızı düşünüyorum. Birkaç yıl önce animasyon dizileri için bazı harika yeteneklerin de dahil olduğu dört fikrimiz vardı. Ne yazık ki orijinal projelerden ikisi daha sonra rafa kaldırıldı." ifadelerini kullandı.
"NINE VOYAGES" ANİMASYON OLUYOR
Martin'in açıklamalarına göre, daha önce duyurulan "House of the Dragon" yan hikayesi "Nine Voyages" animasyon projesine dönüştürülecek.
“Nine Voyages”, Steve Toussaint'in “House of the Dragon” dizisinde canlandırdığı Deniz Yılanı Corlys Velaryon'un hikayesini anlatacak.
Bütçe kısıtlamaları, dizinin yarısının denizde geçmesi ve Driftmark'tan Lys'e, Basilisk Adaları'ndan Volantis'e kadar her hafta farklı bir liman yaratma zorunluluğu nedeniyle canlı uygulama projeyi aşırı derecede masraflı hale getirebilir.
Yazar animasyon tekniği ile yarattığı kurgusal evrenin daha geniş bir bölümünü izleyici ile buluşturmayı planlıyor.
Martin, projelerin beyazperdeye taşınacağından umutlu olsa da, "Hollywood'da hiçbir şey kesin değil." ifadelerini kullandı.
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